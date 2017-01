CyberFenua : La Polynésie se prépare à une attaque informatique majeure

"l'exercice est mené avec l'État, les communes, le gouvernement et les entreprises pour voir comment ces divers organismes gèrent une crise 'cyber'. Dans la simulation, jeudi à 8h un virus a infecté 10% des PC et formatait les disques durs de nos serveurs. Donc on a réagi en coupant très rapidement tous les réseaux du gouvernement, pour arrêter la propagation. Ensuite on a éteint provisoirement les serveurs, pour garantir la sécurité des données et ne pas permettre des vols de données. Pendant ce temps, les services publics étaient très perturbés, de jeudi à dimanche dans le temps de l'exercice, le temps nécessaire à nos équipes pour remonter les PC et les serveurs, pour rétablir les services prioritaires à Tahiti et assurer un service minimum dans les îles."

"c'est la première fois qu'on fait ce genre d'exercice et c'est vraiment positif de voir comment on réagit face à des menaces, et comment on interagit avec les autres. L'essentiel est de ne pas rester isolé dans son coin !"

François Pillonneau, responsable de la sécurité des systèmes d'information pour la Polynésie française (et président de l'association CLUSIR qui publie ses conseils pour la sécurité informatique dans Tahiti infos) nous raconte sa longue nuit :Il n'a eu qu'une seule heure de sommeil, mais le responsable est très heureux d'avoir participé à la simulation :Au final, c'est l'intervention des équipes de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) qui permet de juguler l'attaque. Dans l'exercice, l'ANSSI déploie un A340 bourré de techniciens pour nous venir en aide et fournit 40 000 clés USB sécurisés permettant de désinfecter les ordinateurs contaminés. En quelques jours la crise était maitrisée, les communications locales et internationales globalement restaurées, et il ne restait plus qu'à rétablir une situation normale dans quelques poches de résistance, notamment les îles.