Culture : la nouvelle convention-cadre Etat-Pays signée vendredi

PARIS, le 16 mars 2017. Le président du Pays, Edouard Fritch, et la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, signeront à Paris ce vendredi à 17 h 30 (heure de Paris) la nouvelle convention-cadre entre l'Etat et le Pays. Cette signature interviendra après celle de l'accord de Papeete.



La signature de la nouvelle convention-cadre entre l'Etat et le Pays dans le domaine culturel était attendue depuis longtemps. La précédente a en effet pris fin en 2002, il y a 15 ans.



En février 2016, lors de sa visite, le président de la République avait annoncé au marae de Taputapuatea que l'Etat apporterait son soutien dans le dossier pour le classement du marae sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco et aussi pour "le projet de grand centre culturel polynésien, la mise à niveau des équipements culturels, le développement des politiques linguistiques, cinématographiques, audiovisuelles et également le projet de classement, plus tard, des Iles Marquises aussi au patrimoine mondial de l’Unesco".



En juillet dernier, Richard Lagrange, inspecteur général des affaires culturelles, était venu faire un état des lieux de la culture en Polynésie française pour dresser les "priorités" dans le domaine. Cette convention permettra notamment de mettre en place des "formes d'assistance et d'expertise en complément de ce qui existe ici", indiquait-il.



Parmi les priorités nombreuses, Richard Lagrange avait retenu : la mise en place de partenariat entre le musée de Tahiti et des îles et les musées français, la formation d'agents spécialisés dans l'éducation artistique et culturelle pour monter des projets pour les établissements scolaires et établir des dossiers pédagogiques pour les enfants...