Cross scolaire « Chpt de France » : Raphaël armour-Lazzari prend la 21ème place

Si le jeune homme a mené sur la première moitié du parcours, le terrain gelé et les attaques de ses concurrents n’ont pas facilité la course. Malgré son ambition et ses efforts, Raphael n’a pas pu atteindre l’objectif qu’il s’était fixé, puisque pour lui, il n’était pas question d’assurer une place mais bien de gagner.



C’est bien évidement une grande déception pour l’athlète qui se sentait prêt à l’emporter. Malgré cela, il est tout de même important de noter que cette 21ème place reste une belle performance.



Le coureur peut encore se rattraper lors des championnats de France organisée par la FFA, le 23 Février 2017. En attendant, Léo, son coach, suit de près son entraînement, objectif, le porter vers les championnats de France FFA dans les meilleures conditions possibles.



