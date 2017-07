Créer un label vegan, tel est le projet de Te Vai Arii Frébault

PAPEETE, 10 juillet 2017 - Elle vient de lancer un snack à Moorea. Te Vai Arii Frebault prépare des plats et des desserts sans viande, poisson, œufs, miel… Elle-même est vegan. Elle travaille à la mise en place d'un label vegan qui pourrait être apposé sur les snacks, produits alimentaires et cosmétiques, magasins sur le territoire.



" Pour l'instant je me renseigne sur la façon dont on pourrait décliner un label vegan en local ", explique Te Vai Arii Frebault. " Le label vegan est un symbole que l'on place sur des produits ou enseignes pour faciliter la vie des personnes qui ont un type de vie végane. Quand on va au restaurant par exemple c'est fatiguant d'avoir à demander comment les plats ont été préparés et avec quoi ."



Il existe déjà des labels végan ailleurs dans le monde, Te Vai Arii Frébault aimerait en créer un pour le territoire. " En fait, il faut constituer une équipe qui validera ou non l'obtention du label ." Mais pour constituer cette équipe par quelle structure passer, une association, une entreprise…? Et comment être en accord avec la règlementation, comment financer le fonctionnement de la structure? Autant de questions auxquelles la jeune femme cherche des réponses.



En parallèle, la cuisinière vient d’ouvrir un snack à Moorea. Elle propose des plats vegan, sucrés ou salés, en fonction de la demande. Elle prend soin, pour fabriquer ses plats, de choisir des produits d’origine locale. " Dans cette optique, je n’utilise plus de farine par exemple car il n’y a pas de fabrication locale de ce genre de produit. Si on me commande un gâteau au chocolat par exemple, je ne vais pas essayer d’adapter une recette existante, je vais la créer à partir de produits choisis ." Seul le sel, produit hors territoire, fait encore partie de son placard.



Te Vai Arii Frébault a commencé à réfléchir à son alimentation à l’âge de 15 ans. Elle a eu des périodes de véganisme en alternances avec des périodes où elle mangeait de tout. Le regard des gens a longtemps pesé sur ses choix. " Ce n’est pas toujours facile à vivre. Quand je replongeais pour une alimentation classique c’était souvent à cause des autres qui se demandaient pourquoi je ne mangeais pas de viande ou de poisson et qui me faisaient des réflexions, mais je ne me sentais pas bien pour autant ."



Le déclic récent et définitif a eu lieu il y a quelques mois lorsque sa fille de 3 ans lui a dit : " maman, je ne veux plus manger d’animaux car je m’inquiète pour eux ! " Depuis, Te Vai Arii Frébault est vegan. " Et ce choix n’est pas seulement une question alimentaire, cela va au-delà de ce que l’on met dans son assiette. Être vegan c’est se préoccuper du bien-être animal mais aussi et surtout de celui de l’homme. C’est avoir de la compassion, de la bienveillance et du respect ."



Il y a deux ans, Te Vai Arii Frébault a fondé Vegan Hine, un service traiteur vegan sur Papeete. Ce qui devait durer deux semaines a duré six mois. Le succès était au rendez-vous. La jeune femme a déménagé sur Moorea. Des amis l’ont sollicitée, lui demandant de cuisiner pour eux. Un, puis deux, puis trois, puis 15 personnes ont profité à nouveau de ses créations. " Je me levais à 3 heures le matin pour assurer la cuisine pour les copains et mon boulot. Je me suis dit que si je tenais ce rythme c’est que j’aimais vraiment préparer à manger. J’ai finalement décidé d’en faire mon métier ."