Création d'une unité de transport aérien militaire franco-allemande

Berlin, Allemagne | AFP | lundi 10/04/2017 - Des avions de transport militaires français et allemands vont être mis en commun et opérés conjointement en France à partir de 2021, ont annoncé lundi à Berlin les ministres de la Défense des deux pays.



Lors d'une cérémonie dans la capitale allemande, Jean-Yves Le Drian et Ursula von der Leyen ont signé un accord inter-gouvernemental prévoyant la mise en commun de quatre avions de transport Lockeed C-130 J "Superhercules" côté français et d'au moins quatre appareils identiques côté allemand.



Ils seront positionnés à Évreux, dans l'ouest de la France, au sein d'un détachement d'environ 200 aviateurs, commandé par un officier français, et un second allemand.



Cet accord, dont la déclaration d'intention avait été signée en octobre, vise la mise sur pieds d'une unité aérienne de transport tactique associée à un centre de formation, équipé d'un simulateur. Les appareils pourront être pilotés aussi bien par des Allemands que des Français.



Des coopérations de ce type existent dans l'armée de Terre, mais c'est une première dans l'aérien.



"C'est une sacrée avancée, et un changement qualitatif essentiel dans la coopération militaire franco-allemande", a expliqué M. Le Drian à des journalistes, à l'issue de la cérémonie. "Des flottes d'appareils identiques, des missions communes, une unité mixte basée en France".



"Il a fallu dépasser des pesanteurs et des contraintes, mais nous y sommes parvenus", a-t-il ajouté, en louant la qualité de sa relation avec son homologue allemande, Ursula von der Leyen, qu'il a rencontré à 31 reprises au cours des trois dernières années.



Selon l'entourage de M. Le Drian, "l'objectif est de permettre une intégration d'avions allemands dans une unité française avec des capacités communes afin de nous porter mutuellement assistance en cas de crise et de surcroit produire des effets de synergie".



La signature de l'accord permet de donner le coup d'envoi des travaux d'infrastructures nécessaires à la base d’Évreux, d'une valeur d'environ 100 millions d'euros, financés à parts égales par Paris et Berlin.



Les premiers Superhercules français, version améliorée du "Hercules", l'avion de transport tactique le plus utilisé dans le monde, devraient être opérationnels en 2019. Côté allemand, les commandes vont être passées bientôt.



Au cours de leur rencontre, la dernière avant le départ de M. Le Drian de son ministère, les deux ministres ont fait le point sur les dossiers de coopération militaire franco-allemands sur, notamment, les satellites d'observation, le drone MALE européen, les hélicoptères de combat et le char d'assaut du futur.