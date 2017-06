Crash d'avion en Birmanie: 29 corps repêchés sous les yeux de leurs proches

San Hlan, Birmanie | AFP | jeudi 08/06/2017 - Une trentaine de corps ont été repêchés en mer jeudi par les secours birmans, sous le regard de leurs proches massés sur une plage du sud-ouest du pays, où a été localisé l'avion disparu la veille avec 122 personnes à bord.

Depuis mercredi, neuf navires et trois avions de l'armée de l'air sont mobilisés pour les recherches après la disparition d'un avion militaire qui transportait majoritairement des femmes et des enfants, membres de familles de soldats.

En milieu d'après-midi, le chef de l'armée a annoncé que 29 corps, dont ceux de 20 femmes et huit enfants avaient été sortis des eaux sur la plage de Han Slan, à proximité de la ville de Launglon.

Depuis la découverte de l'avion, les secours sont confrontés à des conditions de recherche très difficiles. Sous un ciel gris chargé de gros nuages de mousson et avec une mer déchaînée, les bateaux ayant repêché les corps avaient des difficultés à rallier la côte.

L'avion avait décollé mercredi matin de la ville de Myeik, dans le sud de la Birmanie, où sont basés les militaires et leurs familles, et devait atterrir à Rangoun, la capitale économique. Mais il a disparu des écrans radars une demi-heure après le décollage alors qu'il volait à 18.000 pieds (5.486 mètres).

Dès jeudi matin, l'armée a annoncé avoir retrouvé un pneu, des bagages et des gilets de sauvetage en mer d'Adaman. Jusqu'ici, aucune précision n'a été donné quant à de possibles survivants parmi les passagers.

Sur la plage de San Hlan, Kyaw Swar Myint a assisté au transport sur des civières de corps recouverts de bâches plastiques noires ou blanches, portées par des militaires, masques sur le visage.

"On nous a dit qu'un hélicoptère allait amener 20 corps sur la plage donc nous attendons", a raconté à l'AFP l'homme de 44 ans, dont plusieurs proches se trouvaient dans l'avion.

- Flotte ancienne et décrépite -

"Nous penchons pour un incident technique. La météo était bonne", malgré le début de la période de mousson a expliqué un responsable aéroportuaire. L'entretien du matériel militaire, dans ce pays qui reste l'un des plus pauvres d'Asie du Sud-Est, est sujet à caution malgré la puissance politique conservée par l'armée.

Dans cet accident, il s'agissait d'un avion quadrimoteur à turbopropulseur Y8 de fabrication chinoise. L'ancienne junte birmane qui a régné pendant près de 50 ans a acheté de nombreux avions à son puissant voisin chinois à l'époque où le pays était isolé sur la scène internationale.

Le constructeur China National Aero-Technology Import & Export Corp. s'est dit prêt jeudi, dans un communiqué, à prendre part aux investigations. D'après les autorités birmanes, l'avion a été livré à l'armée en mars 2016 et avait effectué 809 heures de vol.

Pour Gerry Soejatman, expert aéronautique indépendant basé à Jakarta, les informations données par l'armée montrent qu'un incident est survenu "au moment où l'avion allait atteindre son altitude de croisière".

C'est au-dessus de cette même mer d'Andaman qu'avait été signalé pour la dernière fois le vol MH370 de Malaysia Airlines, mystérieusement disparu en mars 2014 entre Kuala Lumpur et Pékin avec 239 personnes à bord.

En Birmanie, pays qui s'est ouvert au monde à partir de 2001, après l'autodissolution de la junte, les accidents dans les transports sont fréquents.

En février 2016, cinq soldats avaient été tués dans la chute de leur avion militaire près de la capitale administrative, Naypyidaw.

Le précédent accident d'avion d'ampleur en Birmanie remonte au 28 août 1998, quand un appareil de la compagnie Myanmar Airways avec 39 personnes à son bord avait été retrouvé quatre jours après sa disparition.