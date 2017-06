Course à pied - Raid des Vahine 2017 : Taina Orth et Isabelle Le Cam s’imposent sur un nouveau parcours

Les différents reports ont découragé certaines mais elles étaient tout de même plus de 400 Vahine à avoir fait le déplacement pour les 6,5 km à parcourir. Et à ce jeu, c’est le duo Taina Orth (récente médaillée d’or aux Oceania de pêche sous-marine), et Isabelle Le Cam qui a été le plus rapide. Elles bouclent le parcours en 42’12. La paire Elodie Vernadal/Sophie Gardon prend la deuxième place. Enfin, Elisa Marchand et Delphine Cazaux complètent le podium en Open. Pure Nena / Sport Tahiti



Tania Orth



« Super ! On avait hâte de démarrer. Il a fait chaud, très chaud. Il fallait que l’on se démarque du peloton de tête dès le départ pour pouvoir assurer une certaine avance dans la montée que l’on a réussi à maintenir ! Le parcours était vraiment top !



Isabelle Lecam



« On a beaucoup donné sur le plat dès le départ, on était même dans le rouge ! Mais on savait que l’on allait être bien dans la montée, donc on a préféré tout miser sur le départ pour être un peu plus cool et récupérer par moment en montagne. »