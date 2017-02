Course à pied – La Tahitienne: inscrivez vous pour le 11 mars!

PAPEETE, le 20 février 2017- La course de la Tahitienne mobilise chaque année une foule nombreuse constituée en majorité de femmes. Cet événement sportif populaire est devenu au fil des ans un véritable phénomène de société. Les femmes peuvent ainsi exprimer leur solidarité envers d’autres femmes, atteintes du cancer. L’Ascep reverse les fonds recueillis à l’Apac, une association qui aide les malades atteints du cancer.L’Association Sportive Courir en Polynésie (ASCEP), club de course à pied forte de plus de 100 adhérents, organise tous les ans la course La Tahitienne.Cette course, destinée uniquement aux femmes, se déroule dans les rues de la ville de Pirae sur une distance d’environ 3 km. Son but est de récolter des fonds pour venir en aide aux personnes atteintes du cancer, et plus particulièrement des cancers dits gynécologiques. Ces aides viennent en complément des prestations prises en charge par la CPS. Il est à noter que ces fonds restent en Polynésie, et sont reversés à l’APAC.La Tahitienne est le seul évènement sur le territoire rassemblant en un même lieu un si grand nombre de personnes ; 4 500 coureuses plus les accompagnateurs parents et amis. A noter que La Tahitienne entre dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les cancers, ainsi que dans le concept "bouges pour ta santé". D’autre part, pour la première fois, elle est inscrite au calendrier des grandes manifestations du territoire.Cette année, sera la 16ème édition et l'objectif des organisateurs est d’atteindre, voir dépasser les 4 800 inscriptions.En savoir plus: https://www.facebook.com/ASCEPTAHITI/ Pour inscrire votre équipe, votre entreprise, téléchargez le formulaire ci-dessous