Course à pied – La Tahitienne : Haere mai les filles, c’est votre course !

Evelyne Ramond, présidente de l’Ascep



« Ces fonds vont à l’Apac et beaucoup servent pour l’Oncologie. On a moins de charges donc on a pu prendre une seconde esthéticienne pour apporter des soins aux malades. Souvent ces esthéticiennes font le relais avec les infirmières. La Polynésienne n’est pas renfermée mais elle est pudique, elle ne veut pas parler de sa maladie. On fait des animations pour Noël, on essaye d’innover chaque année quand on le peut. On les encadre en tous cas au maximum. »



« Avec une esthéticienne qui lui prodigue des soins, elle va discuter et être plus à l’aise. Et s’il y a un souci et qu’il faut prévenir l’infirmière, elle le fera. Voir une personne souriante cela remonte le moral. Si on embellit une femme par le maquillage, elle se ressent vivre, elle reprend espoir, elle va se dire qu’elle peut encore faire quelque chose et ne pas abandonner. C’est un tout. »



Tiare Davanzati, masseuse auprès de l’APAC :



« On propose aux patients surtout des massages pour améliorer leur confort, des soins également pour les ongles des mains et des pieds, fragilisés par les effets secondaires de la chimiothérapie. Il y a eu également la mise en place de groupes de parole qui sont maintenant pris en charge par l’hôpital. Des boissons chaudes sont offertes aux patients, un petit geste a été fait à Noël dernier également. »



« N’importe laquelle d’entre nous peut être atteinte par cette maladie. C’est important de considérer ces patients comme des personnes à part entière. Ce n’est pas facile tous les jours mais c’est gratifiant d’apporter du réconfort à ces personnes. Je suis allée me former en Thaïlande à travers de nombreux séjours, c’est ma spécificité. Travailler pour l’Ascep et l’Apac, qui sont désormais associés, a donné du sens à mon travail. Merci à l’Ascep et à l’Apac pour ce qu’elles font pour le service d’oncologie de l’hôpital Taaone. »