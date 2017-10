Course à pied – Défi de Tahiti iti : La victoire pour Joackim Ribier et Elodie Menou

Les Défis de Tahiti iti ont eu lieu ce samedi à la Presqu’île, il y avait trois courses au programme. Près de 150 coureurs étaient présents de la ligne de départ placée au niveau d’un super marché de Taravao. Une quarantaine d’athlètes ont participé au semi marathon. Sur ce parcours, c’est Joackim Ribier qui remporte la première place. Chez les dames, Elodie Menou a été la plus rapide.



Sur le 10 kilomètres, Yoann Mornet et Kari-Lee Armour Lazzari ont pris les premières places. Paul Chouteau et Julie Pidou ont été les plus forts sur le 5 kilomètres. On a pu noter l’absence de Teiva Izal qui avait remporté la course l’année dernière. Il s’était imposé en l’absence de ténors tels que Cédric Wane ou encore Samuel Aragaw qui, cette année encore, n’ont pas pu faire le déplacement. Sport Tahiti