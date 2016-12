Course à pied - Corrida de Noël : Samuel Aragaw toujours leader

Samuel Aragaw est licencié au club de Punaruu. Originaire d’Ethiopie, il reste invaincu sur les dernières courses sur route auxquelles il a participé. Cette victoire vient asseoir son avance pour le classement Top Ten. Ce samedi 17 décembre, le public a pu admirer cette course plus ou moins originale à laquelle participaient pères noël, lutins et même super héros.



Pour le fun ou pour la compétition, se sont plus de 400 coureurs qui étaient présents, parfois en famille, sur la ligne de départ donné à Matatia en direction des jardins de la mairie de Punaauia.



Pour motiver certains à aller un peu plus vite, cette année, pas de t-shirt « finisher » mais des sacs surprises remplis de cadeaux divers pour les 330 premiers. Bons de réduction, bons d’achats, goodies ou encore gourmandises, les participants ne sont pas rentrés les mains vides.



Pour cet événement convivial, malgré l’absence de certains ténors de la course à pied, le niveau fût très bon, puisque le champion a bouclé le parcours de 5km en 15’47 seulement. Teiva Izal termine en seconde position en 16’13 suivi de près par WInsy Tama qui complète le podium en 16’23.



Chez les femmes, c’est Sophie Bouchonnet de l’As Central Sport qui termine première en 18’48. Elodie Menou termine comme la semaine dernière à la seconde place. Sandra Papaura s’offre une nouvelle fois la 3e marche du podium. TM / Sport Tahiti