Course à pied – Color TRT Fun Run : Plus de 2 500 personnes au rendez vous

Marta Slosarska, présidente de l’association TRT



La participation a fortement progressé ?



« L’année dernière, nous avions fait 2000 personnes, parce que nos assurances ne nous avaient pas permis d’accueillir plus. Pour répondre à la demande, on a pu augmenter pour en avoir plus de 2500. On est super contents de voir qu’en une année l’événement ait pu se développer autant, cela prouve que le concept plait en Polynésie. On est fiers d’avoir été les premiers à l’importer en Polynésie. »



Vous êtes des passionnés de course à pied ?



« On est tous coureurs, on fait tous des marathons, mais on s’est dit qu’il manquait en Polynésie des évènements accessibles à tous, sans chronomètre. L’idée c’est que les gens puissent venir en famille, entre amis et passer un bon moment. Qu’on soit bon ou mauvais, l’idée c’est que vous êtes les bienvenus. Vous pouvez marcher, il n’y a pas de pression et en plus vous faites une bonne action. »



Une partie de la recette est offerte à une association ?



« En fonction des résultats, on choisit minutieusement une association qui n’est pas forcément connue, on choisit des petites associations qui travaillent dans l’ombre pour les bien être de nos jeunes. Cette année, c’est l’association Tamarii Skate Park, une association qui comporte une soixantaine de jeunes, c’est une association qui lutte contre l’oisiveté des jeunes. »



« La logistique de l’organisation demande beaucoup d’argent. Les fonds permettent de relancer la machine l’année d’après. Cela reste un pari, on anticipe les commandes en fonction de l’estimation : les t-shirts, la poudre, on doit tout acheminer. On garde une partie pour faire vivre l’association, une autre pour aider une autre association et on s’aide aussi pour partir un petit peu à l’étranger et promouvoir par la même occasion les couleurs de la Polynésie. »



Un dernier mot ?



« On remercie la Mairie de Papeete, la police Municipale, Air Tahiti Nui et Intersport qui nous soutiennent depuis le début ainsi que nos autres sponsors, et surtout tous les gens qui reviennent pour la plupart pour la 2e ou 3e fois, nos fidèles qui sont là et qui continuent de promouvoir ainsi la course. » Propos recueillis par SB