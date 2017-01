Course à pied – Championnat de Polynésie 10km : Samuel Aragaw devant Cédric Wane

Parole à Samuel Aragaw :



« Il y a deux semaines, j’ai perdu le championnat de Polynésie de cross country. Je me suis fait battre par Cédric, après ça, j’étais un peu en colère à cause de mes petites erreurs. Je me suis dit que cette course-là, il fallait que je fasse un bon chrono et qu’en même temps je batte Cédric. En début de course, Cédric est parti très vite, c’est à partir du 5e kilomètre que je suis passé devant lui. J’ai vraiment souffert les derniers kilomètres. »



Parole à Cédric Wane :



« On ne peut pas être au top tous les jours, et puis ça confirme bien qu’il y’a deux semaines, quand j’ai gagné au cross country, c’était, on va dire, un coup de chance. Aujourd’hui, on a la preuve qu’il m’a bien battu, d’au moins 10 mètres… donc chapeau à lui, ça confirme son bon niveau de forme… et puis moi, je n’ai plus qu’à mieux m’entraîner. »



« Par contre voilà, j’ai quand même un peu progressé par rapport à novembre dernier, parce que voilà, j’ai fait de meilleurs temps que l’année dernière, c’est le point positif que je retiens. Chapeau encore à Samuel, il voulait sa revanche et il l’a eue. Honnêtement, je suis content que l’on ait été au moins deux, c’est vraiment le chiffre minimal pour qu’il y ait un peu de suspens pour les spectateurs. »



Parole à Sophie Bouchonnet :



« C’est une jolie course, j’étais assez en forme les premiers tours après c’était plus dur les deux derniers. Il n’y a pas vraiment eu de bataille, si ce n’est contre moi même. J’ai suivi quelques garçons, y’en a qui ont lâché, y’en a qui ont repris, y’en a qui m’ont lâché… C’était sympa. Enfin, je tiens à remercier mon sponsor Body Studio. » Propos recueillis par Vaitiare Gobrait / Sport Tahiti