Course à Pied - COLOR TRT FUN RUN : Une course à ne pas rater

L’association Tahitian Running comporte une trentaine de membres, elle est présidée par Marta Slosarska. Elle a pour vocation de promouvoir la course à pied en Polynésie et de promouvoir la destination Polynésie à l’étranger.



L’événement est accessible aux enfants à partir de 6 ans et aux adultes sans limites d’âge. Le maitre mot ? S’amuser en pratiquant une activité sportive. Les trois précédentes éditions ont rencontré un vif succès auprès de la population. 2000 entrées payantes environ ont été comptabilisées en 2016. A l’instar de la Tahitienne, le public est de plus en plus nombreux à participer.



Des postes de cinq couleurs différentes seront disposés sur le parcours à partir desquels les participants seront aspergés de poudre de couleur. Les organisateurs précisent qu’il s’agit de poudre alimentaire sans danger pour la santé des participants. Chaque participant recevra un sachet de poudre de couleur avant le départ de la course.



Un échauffement en musique de 30 minutes sera proposé, il sera animé cette année par Vital California.



Le tarif est de 2000 xp pour les adultes et de 1 500 xpf pour les enfants de – de 15 ans. Le nombre de participants estimé est de 2 800 personnes. Chaque année, une association est aidée. Cette année, il s’agira de l’association de la Mission « Tamarii Skate Park ». Infos 87 70 39 83 / 87 76 81 81 / 87 74 65 13