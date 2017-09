Coup de gong final pour Jake LaMotta, boxeur de légende

Washington, Etats-Unis | AFP | mercredi 20/09/2017 - Son nom seul suffisait à évoquer un âge d'or des rings, où les gants étaient noirs et les télés pas encore en couleur, où les premiers combats se tenaient dans des rues pas sûres: le boxeur légendaire Jake LaMotta est mort.



Celui qui a inspiré le film "Raging Bull" du cinéaste Martin Scorsese est décédé mardi à l'âge de 95 ans des complications d'une pneumonie, dans sa maison de retraite en Floride, a annoncé son épouse au site TMZ.



"Repose en paix, Pap", a de son côté écrit mercredi sur Facebook Christi LaMotta, la fille de l'ancien champion du monde des poids moyens de 1949 à 1951.



Jake LaMotta était un pur produit du New York populaire, celui des immigrés et de la mafia, des tramways émergeant des fumées, des taudis peuplés de gamins dont les idoles se faisaient respecter avec leurs poings.



On l'a surnommé le "Taureau du Bronx", en référence à sa puissance et au quartier où il est né, sous le nom de Giacobbe La Motta, de parents d'origine italienne.



C'est là que le petit Jake a échangé ses premiers directs, crochets et uppercuts, qu'il a collecté ses premiers bleus, lors d'une enfance rude qui l'a vu passer par une maison de correction.



Costaud, râblé, toujours positionné bas, Jake LaMotta bâtit sa réputation sur sa capacité à encaisser les coups violents et l'agressivité de ses contres. Même s'il perd il ne tombe pas. Le K.O. il ne connaît pas. Et tant pis s'il finit la face éclatée comme une pastèque, son menton d'acier tient bon.



Son premier grand fait d'armes a été de battre le 5 février 1943 Sugar Ray Robinson, pour qui il s'agissait de sa première défaite. D'autres grands combats opposant LaMotta et Robinson ont marqué l'histoire.