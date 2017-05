Coup d'envoi d'un vaste programme de rénovations à l'Opéra de Sydney

Sydney, Australie | AFP | mercredi 09/05/2017 - L'Opéra de Sydney va connaître son plus important programme de rénovations depuis son ouverture en 1973, afin de tenter de remédier à des problèmes acoustiques indignes de ce bâtiment emblématique.



Les travaux dans le deuxième plus grand espace scénique de l'Opéra, le Joan Sutherland Theatre, débuteront le 20 mai et dureront sept mois, marquant le coup d'envoi d'un programme de rénovations chiffré à 273 millions de dollars australiens (184 millions d'euros).



La grande salle de concert de l'Opéra est de longue date critiquée pour son acoustique très décevante. Sa rénovation impliquera l'installation d'un nouveau plafond équipé de nouveaux déflecteurs acoustiques pour mieux distribuer le son.



Les travaux visent aussi à remplacer une partie de la machinerie, des câbles et treuils qui permettent de mouvoir éclairages et accessoires. Le but étant d'améliorer les conditions pour les artistes comme pour le public.



"Toute la machinerie et la technologie actuellement utilisée l'était déjà dans les années 1970. Elle avait été installée dans les années 1960, donc élaborée en fait dans les années 1950", a déclaré à l'AFP mercredi Philby Lewis, responsable technique de l'Opéra.



L'entreprise autrichienne qui avait contruit les équipements de coulisse de l'Opéra a de nouveau été mobilisée pour la rénovation.



Plus de 1,5 million de personnes assistent chaque année à des spectacles dans l'Opéra, qui est visité annuellement par huit millions de touristes.

Composé de trois groupes de "coquilles" voûtées et entrelacées, l'opéra a été ajouté en 2007 par l'Unesco au classement du patrimoine mondial.