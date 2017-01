Cotisations : ce qui change

Pour y voir plus clair, nous avons calculé pour différents salaires l'impact de ces changements.

Pour un travailleur qui a un salaire de 160 000 Fcfp, il aura de 272 Fcfp de moins sur sa fiche de paye de janvier, cela représente 3 264 Fcfp en moins sur un an, soit 62 baguettes.

Pour un travailleur qui a un salaire de 250 000 Fcfp, il aura de 425 Fcfp de moins sur sa fiche de paye de janvier, cela représente 5 100 Fcfp en moins sur un an, soit 96 baguettes.

Pour un salarié qui a un revenu de 250 000 Fcfp, il aura de 444 Fcfp de moins sur sa fiche de paye de janvier, cela représente 5 324 Fcfp en moins sur un an, soit 100 baguettes.

Pour le RNS, le taux à 9,54% est maintenu mais le plafond baisse à 2,5 millions au lieu de 5 millions à compter du 1er juillet 2017.