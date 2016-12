Contrôles routiers renforcés pendant les fêtes de fin d'année

PAPEETE, le 21 décembre 2016 - La gendarmerie nationale annonce des contrôles itinérants mais aussi deux grosses opérations pour les nuits de Noël et du Nouvel An, respectivement côte Est et côte Ouest.





La période des fêtes de fin d'années, propice à certains excès, fera cette année encore l'objet d'une surveillance toute particulière de la part forces de l'ordre. La mortalité en hausse sur les routes du fenua en cette année 2016 n'y est pas non plus étrangère. Avec 26 décès enregistrés au 20 décembre, l'exercice s'annonce mauvais comparé aux années 2014 et 2015, où "seulement" 17 personnes avaient perdu la vie dans des accidents de la circulation. Des chiffres historiques, les plus bas jamais constatés, alors que la route avait tué 24 fois en 2013 et 33 fois en 2012.



Un relâchement



" L'alcool et les stupéfiants restent en cause dans 75 % des accidents mortels cette année ", déplore une nouvelle fois le capitaine Olivier Faure. L'officier adjoint chargé de la sécurité routière pour la gendarmerie en Polynésie française qui annonce, sans surprise, que ses hommes placés sur la route seront particulièrement vigilants et intransigeants sur ces conduites à risque. " Il y aura une opération de dépistage d'alcoolémie dans le courant de la semaine prochaine " prévient le gendarme sans plus de précisions, si ce n'est que des alcootests et des gilets de haute-visibilité seront aussi distribués à cette occasion.



" Malgré une répression sévère, nous constatons un laisser-aller notamment au niveau du port des équipements de sécurité " ajoute le capitaine Faure, rappelant que les deux dernières victimes à déplorer (à la Presqu'île et à Bora Bora, Ndlr) ne portaient pas leur ceinture de sécurité. Les gendarmes porteront donc aussi une attention toute particulière sur ce point lors de ces contrôles renforcés prévus entre les nuits de Noël et du Nouvel An.



Deux grosses opérations seront mises en place, tour à tour côte Est, et côte Ouest. Entre les deux, les gendarmes ne chômeront pas puisqu'une présence accrue sur les routes leur a été demandée sur toute la période, pour des contrôles successifs et itinérants cette fois. Avec toujours ce même objectif : diminuer encore et toujours le nombre d'accidents et celui de ces morts qui pourraient facilement diminuer avec un minimum de prise de conscience, et qui endeuillent chaque année des familles entières.