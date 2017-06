Contrôles routiers à Arue

ARUE, le 23 juin 2017 - Des dizaines de véhicules ont été contrôlés par les forces de l'ordre ce vendredi de 15h à 17h, de part et d'autre de la "deux fois deux voies" de Arue à hauteur du stade Boris Léontieff.





Le directeur de la Sécurité publique, le commissaire François Perraut et le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française, le colonel Pierre Caudrelier, étaient présents sur les lieux des contrôles.



Au total, ce sont 84 infractions au code de la route qui ont été relevées :



Police : 3 non ports de ceintures, 2 usages et détention de stupéfiants, 11 utilisations de téléphone portable au volant, 2 pneumatiques lisses, 2 plaques d’immatriculation non-conforme, 2 défauts de rétroviseur, 2 vitres teintées, 2 défauts de permis de conduire, 9 non justificatifs d’assurances, 7 non justificatifs de permis de conduire et 6 non justificatifs de carte grise.



Gendarmerie : 12 non ports de ceintures, 9 utilisations de téléphone portable au volant, 5 pneumatiques lisses, 1 défaut de permis de conduire moto, 1 défaut d’assurance, 7 casques non attachés ou non homologués et 1 transport dans benne.