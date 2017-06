Contreterrorisme: Washington donne des armes à Manille

Manille, Philippines | AFP | lundi 04/06/2017 - Le gouvernement américain a donné à Manille lundi des centaines de mitrailleuses, de fusils d'assaut et de lance-grenades qui serviront selon un général philippin à combattre des jihadistes ayant prêté allégeance au groupe Etat islamique dans le sud de l'archipel.

Ces armes, parmi lesquelles des mitrailleuses capables de tirer des milliers de rafales à la minute, ont été livrées aux Philippines lors d'une cérémonie dans la capitale, dans le cadre d'un programme américain d'aide à la lutte antiterroriste.

Ce programme, vieux de 10 ans, pèse environ 150 millions de dollars.

"Cet équipement viendra renforcer les capacités antiterroristes des Marines philippins et contribuera à la protection des (militaires) activement engagés dans les opérations antiterroristes dans le sud des Philippines", a déclaré l'ambassade des Etats-Unis dans un communiqué.

Le commandant des Marines philippins, le général Emmanuel Salamat, a expliqué que ces équipements serviraient aux soldats qui luttent contre les islamistes à Marawi depuis le 23 mai.

A cette date, des jihadistes brandissant le drapeau noir de l'EI avaient commencé à mettre à sac cette localité à majorité musulmane. Les affrontements ont fait au moins 178 morts.

En réaction, le président Rodrigo Duterte a décrété la loi martiale dans la région de mériodionale de Mindanao, où vivent 20 millions de personnes.

Les Philippines et les Etats-Unis, l'ancien colonisateur, alliés de longue date, sont liés par un traité de défense mutuelle depuis 1951. Les Etats-Unis sont le plus gros fournisseurs d'armes de l'archipel.

Depuis l'arrivée au pouvoir de M. Duterte cependant il y a près d'un an, les Philippines cherchent à s'éloigner de Washington au profit de Pékin et Moscou.

Vendredi, M. Duterte s'est plaint de recevoir des "armes d'occasion" de la part des Etats-Unis. "Je n'accepterai plus d'équipements militaires d'occasion. Les équipements que donnent les Américains, je n'en veux plus".

Selon des responsables militaires américains, les armes fournies lundi -- parmi lesquelles quatre mitrailleuses M134D, 300 fusils d'assaut et 100 lance-grenades -- étaient toutes neuves.