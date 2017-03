Conservatoire : 80 petits Aito de Ui-Tama découvrent les Arts traditionnels

PAPEETE, le 16/03/2017 - Emmenés par Vina Aiho, directrice de l'école Ui-Tama, par leurs trois maîtresses et par les parents accompagnateurs, près de 80 joyeux petits élèves de maternelle scolarisés en classe de SP (section des petits) ont vécu, jeudi, une belle matinée consacrée à la découverte du vaste Univers des Arts traditionnels Polynésiens.



Venus à pied de leur école et accueillis par les deux professeurs de danse du conservatoire artistique, Vanina Ehu et Erena Uura, par les enseignants de Himene, Mama Iopa et Mike Tessier et par les musiciens de l'orchestre, les Tamaroa et Tamahine se sont tout de suite montrés réceptifs aux rythmes de l'orchestre et aux indications données en reo maohi par les enseignants : sur les gestes, les directions, les pas de danse, les pehe et les chants,



Chacun est sorti fier, content et satisfait de cette rencontre qui s'est déroulée dans la grande salle de danse de l'établissement. Une rencontre qui donnera sans doute quelques idées aux parents souhaitant poursuivre, dés l'année prochaine, une telle initiation au sein même du Te Fare Upa Rau.



Chaque année, l'équipe pédagogique de la section traditionnelle du C.A.P.F. accueille une école, maternelle ou primaire, pour une matinée de partage culturel. L'école Ui -Tama a été choisie, cette année, notamment en raison de sa proximité géographique et de la volonté des enseignants de renforcer les liens avec son grand voisin, le Conservatoire, situé à l'entrée de la vallée de Tipaerui.