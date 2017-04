Congrès des ressources humaines 2017 : entreprises et développement durable

Parole à : Laurent Devemy, créateur et organisateur du Congrès des RH

"Si on traite les gens correctement, ses clients comme ses collaborateurs, ils vous le rendront"



Cette année le thème est le développement durable, quel rapport avec les ressources humaines?

"Et bien il faut considérer que nous sommes sur une planète avec des ressources finies et des écosystèmes finis, et le rôle des entreprises est aussi de protéger ces ressources pour le long terme. D'autre part, une organisation est soi-même un écosystème dans lequel les hommes et les femmes contribuent soit à son bien-être et à sa performance, soit font partie d'un écosystème qui est malade. Et dans ce cas l'organisation a des chances de mourir, comme un écosystème dans la nature. Il y a des changements fondamentaux qui sont en train de se faire dans les entreprises. Dans les années 80 on a beaucoup réfléchi sur des logiques de chiffres et de normes, et on est en train de s'apercevoir aujourd'hui des limites de ce système. Mais en fait l'organisation d'un système c'est une question de bon sens : si on traite les gens correctement, ses clients comme ses collaborateurs, ils vous le rendront.



Pour cette deuxième édition vous attendez plus de dirigeants et de DRH qu'il y a deux ans.

"Oui. C'est que le thème du développement durable, de l'économie sociale et solidaire, ou plus globalement la responsabilité sociale et environnementale, est un thème forcément porté par la direction générale, ce sont les seuls à pouvoir impulser ce changement. Et nous avons déjà des bons retours des participants pour justement s'inscrire dans cette démarche-là."



Justement, l'un des grands thèmes qui va être traité cette année concerne les changements dans la façon de gérer et d'organiser une entreprise. Est-ce vraiment une tendance de fond dans les entreprises ?

"Aujourd'hui, seulement 11% des salariés sont heureux dans leur travail. 6 sur 10 sont désengagés. Donc si vous ne vous posez pas de questions sur vos modes de management et les conséquences que ça a sur vos collaborateurs, c'est que vous préparez un avenir qui n'est pas très brillant. Pour changer, on a d'abord besoin de prendre conscience que si on continue de faire comme avant, certaines pratiques nous amènent dans le mur. Il ne faut pas tout jeter, mais connaitre les défis auxquels nous allons être confrontés et comment modifier certaines pratiques. C'est tout l'objectif du congrès."



L'événement est lié au Club Ideo, créé il y a deux ans pour rassembler les DRH du Territoire. Comment se porte-t-il aujourd'hui ?

"Il se porte très bien. Nous avons une centaine de membres pour une cinquantaine d'entreprises venant du secteur public comme du secteur privé, ce qui nous donne un bon terreau de personnes qui ont envie de voir ce qu'il se passe également ailleurs. Là nous allons relancer en septembre les nouvelles sessions, notamment sur les logiques de santé. Nous allons faire venir un architecte de France pour travailler sur le lien entre l'espace de travail et la santé/performance au travail. Et nous organisons aussi un voyage pour amener un groupe de Polynésiens au congrès de l'Ordre des ressources humaines au Québec fin septembre."