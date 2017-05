Congrès MRH : l’économie solidaire et collaborative en Polynésie.

Faut-il encore présenter Christian Vanizette, un des Millenials polynésiens qui porte fièrement les initiatives de la jeunesse du fenua dans le monde entier ?

Sur les réseaux sociaux, Christian se présente comme connecteur d'entrepreneurs sociaux. Et c'est bien à ce titre que son intervention au Congrès du Management et des Ressources Humaines est légitime. Co-fondateur de Make Sense, Christian a fédéré au sein de cette association, une communauté de personnes qui, en rassemblant leurs compétences et leurs idées, aident les entrepreneurs sociaux à créer leur entreprise et à grandir. MakeSense intervient ainsi pour apporter sa contribution à la résolution des problèmes les plus urgents de la société dans des domaines comme l'éducation, la santé, l'environnement, l'alimentation,....Ce sont ces nouvelles formes de réponses à des problèmes mondiaux comme locaux, par le recours au collectif, à l'imagination, à la solidarité revisitée qui feront l'objet de l'intervention de Christian. Sortir du cadre, tout en donnant à chacun la possibilité d'exprimer ses talents , voilà une autre contribution au développement durable des organisations et à l'épanouissement des personnes !



Le Congrès Management et Ressources Humaines 2017 offre la possibilité à des entreprises du fenua de montrer leur engagement en matière de développement durable et de valorisation des talents. La Mairie de Punaauia a souhaité être partenaire du Congrès et s'associer à la conférence de Christian.