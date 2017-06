Congrès MRH : des ateliers ludiques !

Voici les thèmes qui vont être abordés et les intervenants qui animeront chacune des tables :



1. Mme Geneviève FORTIER, Fellow CRHA, Vice-Présidente Ressources Humaines, communication corporative et affaires gouvernementales chez Mc Kesson Canada ; thème abordé : "Le leadership au féminin, une composante essentielle du développement durable"

2. M. Sylvain TOUTANT, Président de David's Tea ; thème abordé : "Le développement durable composante intégrée de la gouvernance d'entreprise"

3. M. Yvon CHOUINARD, Coach exécutif et chef de pratique pour le Groupe Pauzé de Montréal; thème abordé : " Le leadership collaboratif pour une relation de travail durable "

4. M. Serge PANCZUK, DRH Edwards Lifesciences, Californie ; thème abordé : " Le rôle de la DRH au service du développement durable "

5. Pr. Jacques FOREST, Ph. D, psychologue et CRHA, professeur à l’École des Sciences de Gestion de l’UQAM, Montréal ; thème abordé : "Manager par les forces, un must du développement durable ?"

6. Jean-François BONNES, Directeur Groupe, Numérique, Publicis, Montréal ; thème abordé : "Le digital dans la communication d'une entreprise responsable"

7. Mme Marielle THOMAS, conteuse d'histoire et tricoteuse de relation client chez IMA Technologies, France : "Comment le rôle de l'encadrement évolue pour construire et entretenir la confiance dans l'entreprise libérée ?"

8. Mme Valentine URVOY, Directrice des Richesses Humaines chez IMA Technologies, France ; thème abordé : "Le rôle de la DRH pour construire et entretenir la confiance chez les équipes"

9. M. Christian VANIZETTE, Co-fondateur de MakeSense, connecteur d'entrepreneurs sociaux; thème abordé à préciser : " L'économie collaborative au service des objectifs du développement durable "

10. M. Olivier SCHMOUKER, Journaliste, Magazine "Les Affaires", Montréal ; thème abordé : "Regards croisés sur l'entreprise et le développement durable au Québec et à Tahiti"

11. Mme Manihi LE FOC, Dirigeante d'Asaé Conseil ; thème abordé : "Santé et bien-être dans une perspective durable"

12. Pr. Geneviève MAGEAU, PH. D, psychologie, Professeur à l'Université de Montréal ; thème abordé : "L'équilibre travail / famille pour une société durable"

13. Mme Hinatea COLOMBANI, Directrice chez Centre culturel et artistique 'Arioi' à Papara ; thème abordé : "La tradition et la culture au service de l'expérience durable"

14. Mme Nathalie de HEAULME, directrice d'Intérieur Design Tahiti ; thème abordé : "Design et aménagement des locaux et impact sur le bien-être et la performance durable"

15. M. Olivier TOUBOUL, Directeur du Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud, EPER ; thème abordé à préciser : " Le club des entreprises polynésiennes eco-responsables (EPER) au service du développement durable "