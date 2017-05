Congrès MRH : concilier numérique et bonheur au travail

Le numérique est partout et son impact sur notre vie quotidienne ne fait que commencer : courriels, smartphones, tablettes, logiciels et désormais les objets connectés, nous utilisons sans cesse les ressources offertes par le numérique Pour autant, est-ce que cet accroissement de ressources nous rend plus heureux ? Est-ce que le temps gagné, nous permet de réduire notre stress et contribue à notre épanouissement ? Tout au long de son intervention, qui sera marquée par l'innovation et les disruptions que nous amènent le numérique, Jean-François Bonnes, Directeur Groupe au bureau de Montréal de la Stratégie Numérique de Publicis, le 3ème groupe mondial en communication, nous apportera des exemples concrets de situations où le numérique impacte positivement la vie des personnes, des employés, des clients et des organisations

Un after-work d'où vous sortirez avec une vision différente du numérique ! Un format d’intervention plus interactif et participatif suivi d’un cocktail qui permettra d’approfondir les échanges en petits groupes et de manière ludique !

Le Congrès Management et Ressources Humaines 2017 offre la possibilité à des entreprises du fenua de montrer leur engagement en matière de développement durable et de valorisation des talents. IDT a ainsi souhaité être partenaire de l'after-work du Congrès et s'y associer.



D'après un communiqué de Tahiti-congrès