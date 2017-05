Conduite accompagnée : démarrez à 15 ans !

PAPEETE, le 10 mai 2017. Le conseil des ministres a adopté une modification du code de la route polynésien permettant aux jeunes, dès 15 ans, de pratiquer la « conduite accompagnée », au lieu de 16 ans auparavant.



Les adolescents pourront désormais s'inscrire à la conduite accompagnée à partir de 15 ans. Jusqu'ici, l'âge minimum était de 61 ans. La conduite accompagnée existe depuis 2009 en Polynésie française et permet un apprentissage progressif de la conduite. Après 20 heures de conduite en auto-école et l’obtention de l’épreuve du code de la route, l’élève doit effectuer une distance minimum de 3 000 kilomètres auprès d’un accompagnateur, généralement un de ses parents. Il dispose ensuite d’un an à compter de son dix-huitième anniversaire pour passer l’épreuve pratique du permis de conduire, avant de pouvoir prendre le volant seul.



L’abaissement de l’âge d’accès à cette formation permettra d’allonger le temps d’apprentissage et laissera trois ans, au lieu de deux, pour effectuer les 3 000 kilomètres de conduite (soit une moyenne de 19 km par semaine sur trois ans au lieu de 29 km sur deux ans).



Les jeunes constituent encore un public très touché par les accidents de la route. En 2016, les moins de 25 ans représentaient encore 41% des blessés (84 sur 205 au total) et 30% des morts (8 sur 27) sur la route, ces chiffres restant relativement stables sur les dernières années.



Cette décision suit le changement de règlementation qui est aussi intervenu en métropole. Depuis novembre 2014, la conduite accompagnée est accessible dès l'âge de 15 ans dans les départements français.