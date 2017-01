Conducteur fou de Melbourne: décès d'une sixième victime

Sydney, Australie | AFP | mardi 30/01/2017 - Une femme de 33 ans blessée lorsqu'un conducteur fou avait foncé dans la foule à Melbourne le 20 janvier est décédée lundi, ce qui porte le bilan à six morts, a annoncé mardi la police.



"Une sixième personne est décédée des suites de l'incident survenu le 20 janvier dans le quartier des affaires de Melbourne", a indiqué la police dans un communiqué. "Une femme âgée de 33 ans est décédé ce (lundi) soir à l'hôpital".



Trente-six personnes ont reçu des soins à l'hôpital et l'une d'elles reste dans un état critique.



Le bilan initial de quatre morts -une fillette de 10 ans, une femme et un homme de 20 ans et un homme de 30 ans- était passé à cinq lorsqu'un bébé de trois mois était décédé à l'hôpital le 21 janvier des suites de ses blessures.



L'auteur des faits, un habitant de Melbourne âgé de 26 ans, a été inculpé le 23 janvier de cinq chefs d'accusation de meurtre, et d'autres charges sont attendues.



La police de l'Etat de Victoria a indiqué que l'homme avait des antécédents de violences familiales, de problèmes psychiatriques et était lié à des affaires de stupéfiants.



Au moment où il a foncé dans une foule de passants, il était poursuivi par la police pour avoir frappé son frère à coups de couteau.