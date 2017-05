Condoléances après le décès de Pori Chan

Le Président Edouard Fritch et l’ensemble de son gouvernement ont adressé lundi leurs condoléances à la famille et aux proches du maire délégué de Kaukura, Pori Chan, qui venait de décéder.



Le Président salue ainsi un ami dévoué et fidèle, qui était très précieux au sein du conseil municipal d’Arutua. Malgré la peine et le désarroi affectant le conseil municipal, le Président compte sur la sagesse de celui-ci et sur son sens des responsabilités pour continuer à œuvrer pour le bien de tous, comme l'a toujours fait Pori.



Pori Chan s'était beaucoup investi pour la population de Kaukura et pour l'ensemble de la commune de Arutua, avec une ligne de conduite constante, celle de l'intérêt général et du bien commun.



Marcel TUIHANI salue un Maire exemplaire et dévoué : Au nom des Représentants de l’Assemblée de la Polynésie française et en son nom personnel, le président de l’Assemblée Marcel TUIHANI adresse ses plus sincères condoléances à la famille de Pori CHAN, maire délégué de Kaukura décédé subitement. Il témoigne de sa peine et de sa compassion auprès de la famille, des proches, mais aussi du conseil municipal de la commune déléguée de Kaukura et du conseil municipal de Arutua.



Les condoléances de Gaston Flosse, Président du Tahoera’a Huiraatira : C’est avec tristesse que j’ai appris le décès de Pori CHAN, maire délégué de Kaukura. A sa famille et aux proches, ainsi qu’au conseil municipal de Kaukura et de Arutua j’adresse mes plus sincères condoléances, en mon nom personnel et au nom des militants de notre mouvement. C’est une grande perte. De son vrai nom il s’appelait CHAN Lui Fat Jean-Noel, et il était surnommé affectueusement, Pori. C’était un homme discret et dévoué. Il était apprécié pour son honnêteté et son intégrité, ce qui lui valut d’être choisi maire de son ile en 2014. Pori CHAN avait le souci de l’intérêt général. Engagé en politique depuis de nombreuses années il était dévoué à sa commune et au Tahoera’a Huiraatira. Maire délégué de Kaukura il était de fait conseiller municipal de la commune de Arutua. C’est un homme de valeur qui s’en va.