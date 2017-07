Concours littéraire de la Délégation : les textes reçus sont de qualité

Et justement Jean-Marc Hastings, directeur France-Europe d’Air Tahiti Nui précise qu’il y a " de belles surprises parmi les nouvelles " qu’il a déjà pu lire. Il se dit, en outre, persuadé que " de vrais talents peuvent s’affirmer et se révéler au travers de cette initiative intéressante de la Délégation ".



Une grande partie des textes proposés sont des récits ou témoignages, mais certaines nouvelles " surprennent agréablement de par leur style recherché et littéraire, tantôt dans la fiction, tantôt en croisant mythes polynésiens et Histoire, quelques fois sous forme poétique et lyrique ", souligne Lucile Bambridge. Ce dont convient tout à fait la Déléguée de la Polynésie française qui a été sensible au caractère émouvant de certaines d’entre elles.



Caroline Tang tient à remercier les partenaires qui, dès le départ, ont adhéré à ce projet de concours : Air Tahiti Nui, l’Association des Editeurs de Tahiti et ses Iles (AETI), le joaillier OZ Tahiti et la Fédération des Associations d'Etudiants de Polynésie Française(FAEPF).



L’opération s’avère être, d’ores et déjà, un véritable succès car " si le genre de la nouvelle est complexe à aborder, dans l'ensemble, l'exercice a bien été cerné ", confirme Lucile Bambridge.



Le lauréat sera distingué lors d’une soirée littéraire le jeudi 14 septembre à la Délégation de la Polynésie française. Il recevra un billet offert par la compagnie Air Tahiti qui lui permettra de participer et de partager son expérience au salon du livre de Papeete. A noter que tous les participants seront récompensés " pour les remercier de leur implication ".