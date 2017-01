Concours des meilleurs barmen de Polynésie : les inscriptions sont ouvertes

PAPEETE, le 30 janvier 2017 - Le lycée hôtelier de Tahiti organise un concours de Barmen le mercredi 1er mars dans ses locaux. Ou plutôt il relance un événement qui s’est tenu pendant plus de dix ans au lycée avant d’être abandonné. Pour cette édition 2017, les organisateurs ouvrent une nouvelle catégorie, celle des passionnés.



" Le concours est ouvert à tous, les élèves, les professionnels mais aussi les passionnés ", insiste Yves Charbonnnier professeur au lycée hôtelier de Tahiti en service commercialisation mention complémentaire barmen. C’est lui qui a décidé de relancer un concours en dormance, celui des meilleurs barmen de Polynésie.



Après six années de veille le concours revient donc sur le devant de la scène en s’ouvrant aux coiffeurs, charpentiers, enseignants, sans emplois… " À tous ceux qui n’ont pas de profession ou qui ont une profession qui ne soit pas ni dans l’hôtellerie ni dans la restauration ", résume Yves Charbonnier. Pour eux c’est l’occasion d’avoir une " reconnaissance " sur quelque chose qu’ils font d’habitude chez eux ou entre amis. Ils pourront s’exprimer aux côtés d’autres passionnés mais aussi rencontrer des professionnels auprès de qui ils pourront trouver conseils.



"Mettre à l’honneur des talents cachés"



En plus de cet objectif, les organisateurs espèrent "promouvoir le métier de barman et mettre en avant la formation professionnelle en Polynésie pour les métiers de l’hôtellerie restauration". Ils souhaitent : " faire reconnaître les acteurs du bar au travers les différents établissements implantés sur le fenua" et "mettre à l’honneur des talents cachés. "



Pour les élèves et les professionnels, les festivités commenceront en matinée avec une épreuve écrite. Ils devront répondre à un questionnaire (culture générale, professionnelle…). Ils auront ensuite une épreuve technique de réalisation de cocktails contemporains. " En fait, nous avons sélectionné dix cocktails. Les candidats tireront eu sort l’un de ces dix cocktails. "



Pratique l’après-midi



L’après-midi, les passionnés rejoindront les élèves et professionnels. Les candidats auront alors une épreuve de cocktail alcoolisé ou non alcoolisé de leur choix. Seul contrainte : utiliser au moins deux produits d’une liste établie et présentée au préalable. " Cette liste est envoyée à tous les candidats au moment de l‘inscription ", précise Yves Charbonnier.



Les principaux critères retenus sont la dégustation et la présentation. Il faut que le cocktail soit bon et beau. " Il faut qu’il donne envie, c’est pourquoi la présentation a tant d’importance ."



Le jury sera composé de professionnels du bar : responsables de bar des grands hôtels, exploitants et professionnels associés des produits et boissons de bar, professeurs du lycée hôtelier. " Il y aura aussi des ‘quidam’. Ils seront un peu comme des clients ce qui apportera une appréciation différente, intéressante et complémentaire à l’appréciation des professionnels. "



Trois barmen seront récompensés dans chacune des catégories. Le trophée du meilleur barman de Polynésie, celui du meilleur barman espoir et du meilleur passionné de bar seront offerts en soirée et les prix du meilleur cocktail création alcoolisé, celui du meilleur cocktail création sans alcool et enfin le prix du meilleur cocktail contemporain seront remis. Un billet d’avion aller-retour pour Los Angeles est d’ores et déjà annoncé.