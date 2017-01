Concours de surveillant pour la Nouvelle-Calédonie : les inscriptions sont ouvertes

Un détenu se plaint de douleurs, que faites-vous ? Vous rassurez la personne détenue et informez rapidement le service médical ? Bonne réponse. Vous pouvez prétendre à devenir surveillant dans la prochaine prison de Papeari. Le ministère de la Justice a mis en place un site internet où vous pouvez tester si vous êtes prêt ou non pour ce métier. Le poste de surveillant nécessite des « qualités humaines » : «l'écoute, l'autorité et l'esprit d'équipe ».Les personnes intéressées pour déposer un dossier d'inscription peuvent le faire jusqu'au 13 février prochain (heure de Paris). Les épreuves écrites auront lieu le 4 avril 2017. Les épreuves d'admissions (sport et oral) auront lieu du 24 mai au 2 juin 2017.Les lauréats de ce concours seront affectés en Nouvelle-Calédonie uniquement. Les frais de déplacement pour les candidats désirant postuler à ces concours ne sont pas pris en charge par l'administration pénitentiaire.Attention, les épreuves du concours se dérouleront uniquement dans 3 centres d'examen en Nouvelle-Calédonie.L’épreuve écrite d'admissibilité dure trois heures. Elle consiste en une série de questions de raisonnement logique, une série de questions à choix multiples de culture générale et la rédaction d’un compte rendu d’événement ou d’incident à partir d’un ou plusieurs documents.Les épreuves d'admission consistent en une épreuve sportive (course à pied et lancer de poids et une épreuve orale d'admission qui dure 20 minutes maximum. Selon le choix du candidat au moment de son inscription, cette épreuve orale d'admission consiste en un entretien de personnalité portant sur son aptitude à exercer les fonctions de surveillant et ses motivations ou la présentation des acquis de son expérience professionnelle dès lors qu’il dispose d’une expérience professionnelle minimale de trois ans dans les métiers de la sécurité.Soyez vigilant, à aucun moment des droits d'inscription ne vous seront réclamés, par aucun moyen que ce soit.Pour en savoir plus, cliquez ICI