Concours de gardien de la paix : épreuves écrites le 14 septembre à Tahiti

Attention, les épreuves écrites auront lieu à Tahiti le 14 septembre prochain mais les postes sont à pourvoir uniquement en métropole. Les dossiers peuvent être retirés au secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP) Ste Amélie, route de Faiere du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h30. Les dossiers peuvent aussi être téléchargés sur le site internet du Haut-commissariat : www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr Rubrique « Concours », ou sur le sur le site du ministère de l’Intérieur : www.lapolicenationalerecrute.fr Rubrique « Concours et sélections / Gardien de la paix ».Les inscriptions sont possibles sur le site www.lapolicenationalerecrute.fr jusqu’au 16 juin 2017 minuit (heure de Paris). Les dossiers doivent sinon être déposés avant le 16 juin 2017, 11h30 au SGAP ou par voie postale (le cachet de la poste faisant foi) à : Secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP) BP 21391 – 98713 PapeetePour le concours externe, il faut être titulaire d’un baccalauréat (ou titre équivalent), être de nationalité française, être âgé de 17 ans et de 35 ans au plus au 1er janvier 2017, sauf dérogations (voir conditions au service recrutement), remplir les conditions d’aptitude physique requises et être en règle avec la législation sur le service national.Le concours interne est ouvert aux adjoints de sécurité, aux cadets de la République à l’issue de leur formation professionnelle initiale et aux gendarmes adjoints comptant au moins une année de service en cette qualité à l a date des épreuves écrites.