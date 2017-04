Concours Ta'iri Pa'umotu : les guitares vont "pleurer" le 5 mai

PAPEETE, le 28 avril 2017 - Face à l'engouement rencontré lors du premier concours Ta'iri Pa'umotu, place à une deuxième édition, pour le plus grand plaisir des bringueurs du fenua, adeptes de cette technique de frappe particulière. Rendez-vous vendredi, sur le paepae a Hiro de la Maison de la culture, pour des moments intenses de fête et de partage. Venez découvrir le talent de nos groupes locaux, l'entrée est libre.





L'année dernière, 18 groupes avaient participé à la première édition de cet événement musical rythmé et dansant, qui avait rassemblé plus de 600 spectateurs autour du somptueux banian trônant sur le paepae a Hiro. Fort de ce succès et alors que le rendez-vous devait avoir lieu tous les deux ans, la Maison de la culture et le Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) ont décidé de le pérenniser finalement chaque année. De quoi ravir les nombreux adeptes du ta'iri pa'umotu, soucieux de sauvegarder cette pratique culturelle ancienne. En effet, cette fameuse frappe, qui signifie "faire pleurer la guitare", s'est transmise dans les familles, seulement à l'oreille. "Notre objectif est avant tout de valoriser cette technique et de la promouvoir auprès des nouvelles générations qui écoutent surtout de la musique moderne", explique Fabien Dinard, le directeur du CAPF.



La frappe pa'umotu consiste à gratter la guitare de façon particulière, telle une percussion transmise sur le doigté quand on joue. Son origine serait en réalité multiple. Elle remonterait à l'époque des Poilus tahitiens qui auraient découvert ce type de frappe auprès des gitans ou, plus tard, au moment de l'engouement pour la guitare espagnole. On se souvient en effet du Bataillon des guitaristes du Pacifique engagé pendant la Seconde Guerre mondiale qui aurait pu s'en inspirer. Spécialiste de la discipline, Antoine Arakino a aussi entendu dire qu'elle existait bien avant que les Polynésiens ne partent pour l'Europe. Il raconte : "Auparavant, nous, les anciens, faisions la bringue du vendredi soir au lundi matin ! Alors, nous lâchions un peu les cordes pour moins nous fatiguer." Et de préciser : "On voit tout de suite si les musiciens connaissent cette façon de jouer, ces accordages spécifiques et les variantes de frappes." L'artiste sera président du jury aux côtés de trois autres experts en musique pa'umotu : Maxime Hauata, Tetia Fiedler-Velenta et Georges Bonnet.