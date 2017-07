Concours "J’embellis ma commune" : Taha'a remporte la victoire

Comme nous l’explique la présidente de l’Association Te Hine Rau No Niua de Taha'a, Emma Maraea, " nous avions décidé de revisiter la légende dite du 'trou de l’anguille' car cela appelle nos origines et qu’il ne faut pas oublier notre culture, ce que nous sommes et d’où nous venons ". Selon cette légende, en se baignant dans une rivière sur l’île du grand Havai’i, le jeune Terehe aurait bravé un interdit. Cela aurait provoqué la colère des dieux qui auraient alors fait remonter une anguille des profondeurs de l’océan. Cette dernière aurait dévoré un morceau de terre, provoquant ainsi la séparation du grand Havai’i et la naissance de Raiatea et de Taha'a.



Pour réaliser leur projet d’embellissement, la trentaine d’adhérents de l’association culturelle a choisi un site exceptionnel sur le littoral, face à Raiatea. Désormais, que l’on arrive sur l’île par la terre ou par la mer, l’on pourra voir l’expression ' ia ora na ' inscrite pour signifier la bienvenue aux touristes aussi bien qu’aux locaux. Les membres de l’association ont également fait installer des petits fare qui permettront au public de s’y retrouver en famille. Emma Maraea, mairesse de Taha'a de 2008 à 2014 a exprimé son bonheur : ' Je suis très fière et très heureuse pour les membres de l’association ainsi que les enfants qui ont participé à cette opération ". L’année prochaine, l’association renouvellera l’expérience et comme nous le confie sa présidente, " nous avons déjà trouvé le site ! " Pour en savoir plus, il faudra donc attendre 2018…