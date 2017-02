Concerts de reggae avec Taïro les 24 et 25 février, à Tahiti et Moorea

PAPEETE, le 20 février 2017 - L'association Vybz Up organise deux concerts de reggae avec Taïro ("Une seule vie", "Rendez-vous"…) en guest star, le 24 février à Tahiti et le 25 février à Moorea. Les artistes locaux Mesik, Didjelirium et Teriitua assureront les premières parties des soirées.





"Est-ce que vous aimez le reggae français ?" Cette question que lance Taïro, lors de ses concerts, reçoit toujours une réponse enthousiaste du public. Il enfonce le clou aujourd'hui, avec son septième album dont le titre sonne comme un manifeste : "Reggae français". Un opus qu'il présente dans le cadre d'une grande tournée au travers de l'Hexagone et qui passera par la salle mythique de l'Olympia le 30 mars prochain. Et, surprise, l'auteur-compositeur-interprète vient même jusqu'en Polynésie pour faire vibrer le public local à l'occasion de deux concerts : le 24 février au Royal Garden, puis le 25 février au Sofitel Moorea.



"Taïro vient pour la première fois et en exclusivité ici au fenua. Il offrira un spectacle complet, un show dans la plus pure tradition des sound system jamaïcains. Les premières parties seront assurées par Mesik, Didjelirium et Teriitua", annonce Julien Legallet, président de l'association Vybz Up. Membre fondateur du label Own Mission Rec, qui a déjà travaillé à l'organisation de plus d'une centaine de soirées en métropole, Julien est aussi l'animateur de l'émission "Reggae on rocks" sur Tiare FM deux fois par semaine.