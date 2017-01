Concerts de Deluxe à Tahiti et Moorea : n'oubliez pas votre moustache !

D'AIX-EN–PROVENCE JUSQU'AU BOUT DU MONDE



Créé en 2007, ce groupe français de musique jazz-funk, de hip-hop groove et d'électro-jazz se compose à l'origine de cinq amis qui jouaient dans la rue pour séduire les passants d'Aix-en-Provence. Le quintette est d'abord né de Kaya (basse), Kilo (batterie/platines), Pietre (guitare), Soubri (percussions) et Pepe (saxophone/clarinette/piano), avant d'être rejoint en 2010 par une jeune femme, Liliboy (chant). Les artistes ont été découverts par le groupe de hip-hop français Chinese Man et signés en 2011 avec le label du collectif, Chinese Man Records. Deluxe publie alors ses premiers EP et le premier album, "The Deluxe Family Show". De plus en plus apprécié du public, il multiplie les apparitions et participe notamment au "10 Years Tour" à l'occasion des dix ans du label Chinese Man records en 2014, aux Francofolies de La Rochelle le 12 juillet 2014, ainsi qu'à la "Journée urbaine" de Limoges le 4 juillet 2015. En outre, le groupe a enregistré la bande originale du film "Les profs".



Arnaud Bertrand, l'organisateur des soirées, précise : "Les six membres du groupe ainsi que l'ingénieur son et leur manager arriveront le 28 janvier en Polynésie et repartiront le 4 février. Ils ont fait deux dates en Australie, à Melbourne et à Sydney, et sont en ce moment en Nouvelle-Calédonie pour assurer deux autres prestations à Nouméa. Ici, nous proposerons au public local deux ambiances différentes : une version acoustique à Moorea et une autre électronique à Tahiti." Et d'ajouter : "Les concerts devraient durer environ deux heures. Par ailleurs, nous mettrons en place une distribution gratuite de moustaches à l'entrée."