Concert des deux harmonies et Nuits du jazz : les mélomanes sont servis

PAPEETE, le 18 avril 2017 - Le Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) prépare, en partenariat avec la Maison de la Culture, deux événements musicaux d'envergure ce mois-ci : le concert des deux harmonies le 21 avril et les Nuits du jazz les 28 et 29 avril. L'occasion pour le grand public de découvrir trois formations orchestrales grandioses.





Trois orchestres pour des concerts d’exception : les amateurs de belle musique vont être servis en avril. Le Conservatoire artistique de la Polynésie française - Te Fare Upa Rau co-organise avec la Maison de la culture deux événements remarquables, qui seront l'occasion pour le grand public de découvrir une pratique majeure : le jeu d'orchestre. Les petite et grande harmonies du CAPF, respectivement dirigées par Sébastien Vignals et Colin Raoulx, vous donnent rendez-vous tout d'abord le vendredi 21 avril pour un programme étoilé, alliant pop music et rock ("Thriller" de Mickaël Jackson, "Happy" de Pharell Williams…) et musiques de films cultes (comme "Star Wars", "La Liste de Schindler, "La Reine des neiges", "Out of Africa", etc.



Porté par 80 musiciens, ce concert sera marqué en point d'orgue par une pièce maîtresse : la céleste "Rhapsody In Blue", de Gershwin, pour piano et orchestre. Cette composition majeure de l'histoire de la musique américaine du début du XXe siècle sera interprétée par la pianiste soliste Dothy Colombari-Lhomme, qui a "accepté d'emblée de relever ce challenge difficile". Entre ces deux formations complices, le public appréciera les nouvelles voix des chanteurs hommes et femmes de l’Atelier lyrique du Conservatoire, mené par Emmanuelle Vidal. Une soirée qui s'annonce exceptionnelle, par la grande musicalité des œuvres jouées, mais également la puissance des instruments à vent et des percussions qui les composent.