Concert de solidarité : 470 000 Fcfp pour les sinistrés

PARIS, le 15 février 2017. Le concert solidaire organisé par la Délégation de la Polynésie française, mardi, à la mairie du Ve arrondissement de Paris, avec le soutien des artistes, de l'Association des étudiants de Polynésie française Paris et de la FAEPF, a été une réussite.



400 personnes se sont réunies mardi soir pour le concert de solidarité en faveur des sinistrés des fortes pluies des 21 et 22 janvier. Les entrées et les ventes de plats tahitiens ont rapporté 3 948 euros (soit environ 470 000 Fcfp) qui seront entièrement reversés à la Croix Rouge de Tahiti. Seize artistes s'étaient mobilisés pour ce concert de solidarité.