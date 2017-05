Concert de Julien Clerc : "La tournée des 50 ans" passera par Tahiti le 8 septembre

Né le 4 octobre 1947, Paul-Alain Leclerc, de son vrai nom, entame après le bac un cursus d'anglais qu'il suit sans conviction. Il a 20 ans lorsqu'il fait une rencontre décisive avec Étienne Roda-Gil qui devient son principal parolier. L'écriture nouvelle de Roda-Gil, empreinte de nostalgie et d'hermétisme militant, associée à la voix haut perchée et chargée de vibrato de Paul-Alain, ainsi que son sens de la mélodie, vont faire leur succès. Fin 1968, Julien Clerc part en tournée avec Adamo, puis monte, l'année suivante, sur la scène de l'Olympia en première partie de Gilbert Bécaud. Son triomphe lui vaut le premier rôle dans la comédie musicale "Hair" en 1970. Très productif, il sort cinq albums entre 1971 et 1976, et enregistre déjà son 12e opus en 1982, incluant "Femmes, je vous aime" et "Lili voulait aller danser".



Bientôt, il change son image avec le tube "Cœur de rocker" et sa stature explose. Pour ses 40 ans de carrière, en 2009, il innove en retransmettant son concert au Casino de Paris en direct et en trois dimensions dans plusieurs salles de cinéma. Depuis, il a collaboré avec les plus grands chanteurs et donné des concerts accompagné d'un orchestre symphonique, avant de se produire en acoustique à deux pianos.



En septembre, c'est à Tahiti qu'il vous donne rendez-vous, à l'aune de ses 70 ans.