"Compte aux Bahamas": Plainte de Macron pour "faux" et "propagation de fausse nouvelle"

Paris, France | AFP | jeudi 04/05/2017 - Emmanuel Macron a déposé plainte jeudi contre X pour "faux, usage de faux et propagation de fausse nouvelle destinée à influencer le scrutin" présidentiel, après que Marine Le Pen a insinué qu'il possédait "un compte offshore aux Bahamas", a annoncé l'entourage du candidat à l'AFP.

"Nous n'hésiterons pas à poursuivre en diffamation quiconque reprendra cette fausse information", a ajouté l'entourage de M. Macron.

Selon une source proche du dossier, la plainte vise "des éléments qui circulaient mercredi soir sur internet" sur une prétendue évasion fiscale aux Bahamas.

Mercredi soir, lors du débat télévisé d'entre-deux-tours, la candidate FN avait glissé: "J'espère que l'on n'apprendra pas que vous avez un compte offshore aux Bahamas...". Le candidat d'En Marche! avait dénoncé dans la foulée à l'antenne "de la diffamation".

Jeudi matin sur France inter, M. Macron avait démenti ces insinuations et dénoncé les "fausses annonces et mensonges" émanant de "sites pour certains liés à des intérêts russes".

Accusant Mme Le Pen d'avoir fomenté cette "manoeuvre" grâce à ses "troupes sur internet", le candidat d'En Marche! et ancien ministre de l'Economie l'a accusée de propager des "fake news".

L'équipe du candidat d'En Marche! a diffusé très tôt jeudi un communiqué revenant sur les différentes étapes de la propagation de cette "fausse nouvelle", partant d'une publication anonyme sur le forum "4chan", passant par les réseaux sociaux et notamment Twitter, jusqu'à la reprise en direct lors du débat télévisé.

Selon l'équipe de M. Macron, "cette tentative de déstabilisation a mobilisé des moyens importants et repose sur une préparation minutieuse".