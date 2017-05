"Compte aux Bahamas": Le Pen ne se sent "pas du tout" visée par la plainte de Macron

Paris, France | AFP | vendredi 04/05/2017 - Marine Le Pen s'est défendue vendredi après avoir insinué que Emmanuel Macron possédait un compte offshore aux Bahamas, affirmant qu'elle ne se sentait "pas du tout visée" par la plainte du candidat pour "propagation de fausse rumeur".



Comme on lui demandait si elle se sentait visée par la plainte contre X du candidat d'En Marche! pour "faux, usage de faux et propagation de fausse nouvelle destinée à influencer le scrutin" présidentiel, la candidate Front national a répondu "pas du tout" au micro de RTL. "D'ailleurs, si c'était le cas, il aurait porté plainte contre moi", a-t-elle ajouté.



Lors du débat télévisé d'entre-deux-tours mercredi soir, la candidate FN avait dit: "J'espère que l'on n'apprendra pas que vous avez un compte offshore aux Bahamas..." Dans la foulée à l'antenne, M. Macron avait dénoncé "de la diffamation".



"C'est lui qui a parlé pour le première fois de ça, le 17 avril, chez un de vos confrères", s'est défendue Mme Le Pen vendredi matin. "C'est une question que je lui ai posée. Il a répondu +Non+. Ce n'est pas insinuation", a-t-elle poursuivi.



Interrogée sur une éventuelle responsabilité du FN dans la propagation de la rumeur, la candidate a répondu: "Nous n'avons absolument rien à voir là-dedans."



La justice a annoncé qu'elle avait ouvert jeudi une enquête pour savoir qui a lancé la rumeur. Les investigations ont été confiées à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP).



En déplacement jeudi après-midi dans le Tarn, M. Macron avait évoqué "une action extrêmement organisée sur internet". L'équipe de campagne du candidat d'En Marche! a cherché à en décortiquer le circuit et a présenté dans un document de huit pages ce qu'elle a qualifié de "cas d'école" de "fake news" (fausses informations).



