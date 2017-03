Comparons : l'application participative qui donne le juste prix

"ça ne nous rapporte rien, zéro partout, et ce n'est pas l'idée. Le seul but est de rendre service. L'idée est vraiment d'améliorer le bien commun et de mettre nos compétences au service de tous. Les gens n'arrêtent pas de payer à droite et à gauche, il faut arrêter avec ça."

"d'améliorer les biens communs grâce au numérique".

PAPEETE, le 24 mars 2017 -Un "comparateur de prix gratuit et collaboratif" pour Tahiti est disponible sur Android depuis le début du mois. Vous pouvez télécharger l'application sur le Play Store. 2 000 produits et 25 supermarchés de Tahiti y sont déjà référencés, et ce seront les utilisateurs eux-mêmes qui pourront mettre à jour les prix et ajouter des références directement depuis l'interface de l'application. Cette dernière dispose même d'un lecteur de code-barres automatique pour faciliter la vie des contributeurs.Le développeur de l'application précise queUne version 2.0 de Comparons serait en cours de développement, et c'est elle qui sera publiée sur iPhone (la plate-forme est plus chère, même pour une association), en même temps que la mise à jour sera faite sur Android. Cette nouvelle version inclura la possibilité de créer son panier de courses et l'application calculera le magasin le moins cher où aller… Et si les commerces sont d'accord, TahitiSphère propose de développer, gratuitement pour tout le monde, une option "drive in" qui permettra aux consommateurs de commander leurs courses aux grandes surfaces et de passer les récupérer toutes emballées.Comparons est publiée par une petite association de neuf personnes, TahitiSphère, dirigée par Marilyn Liu. Créée en début d'année, elle a pour butUne dizaine d'applications sont en cours de développement, avec en tête de liste, GTIP (voir encadré).