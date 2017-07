Commande de 12 sous-marins: "un défi de souveraineté" pour le Premier ministre australien

Cherbourg, France | AFP | dimanche 09/07/2017 - Le Premier ministre australien Malcom Turnbull a estimé dimanche à Cherbourg (Manche) que les 12 sous-marins commandés par l'Australie au groupe français Naval Group (ex-DCNS) représentaient "un défi de souveraineté".



"Le contrat des 12 sous-marins produits à Adélaïde (Australie, NDLR) est le contrat le plus important qui ait été lancé par l'Australie. C'est pour nous un défi de souveraineté, nous voulons maîtriser notre destin", a déclaré M. Turnbull lors de l'inauguration du bâtiment dans lequel sera installée l'équipe en charge de la conception des futurs sous-marins à propulsion conventionnelle.

Le Premier ministre australien était accompagné de Florence Parly, ministre des Armées, qui a indiqué que "la France est pleinement engagée à mener ce projet à son terme et ouvre une nouvelle phase de coopération".

"Nous avons des intérêts communs avec l’Australie dans l'Asie-Pacifique, ceux de défendre les droits de la mer et la sécurité régionale", a souligné Mme Parly.

Naval Group avait remporté le 26 avril 2016 le "contrat du siècle" d'un montant total de 50 milliards de dollars (35 milliards d'euros) aux dépens de l'allemand ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) et d'un consortium japonais emmené par Mitsubishi Heavy Industries, soutenu par le gouvernement japonais.

M. Turnbull, qui avait dîné samedi avec le président Emmanuel Macron, a part ailleurs indiqué que le plan de modernisation de la marine australienne doperait l'emploi dans son pays puisqu'il entraînerait 5.000 créations de postes dans les chantiers navals, et le double chez leurs fournisseurs.