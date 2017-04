Colombie : au moins huit morts et 20 disparus après de fortes pluies

Bogota, Colombie | AFP | mercredi 19/04/2017 - Au moins huit personnes sont décédées et 20 étaient portées disparues mercredi en Colombie, où de fortes pluies se sont abattues sur la ville de Manizales (centre), peu après la gigantesque coulée de boue qui a dévasté Mocoa, faisant 323 morts.

Un premier bilan de la Croix-Rouge faisait état de "8 morts, 20 disparus, 5 blessés et 40 logements touchés" à Manizales.

La situation "n'est pas facile", a déclaré aux radios locales José Octavio Cardona, le maire de cette localité, principale ville du département de Caldas.

D'importantes précipitations se sont abattues sur la ville mardi soir.

"La ville (est) littéralement isolée à cause des éboulements de terrain, d'effondrements et d’inondations", a expliqué M. Cardona. Les cours ont été suspendus mercredi

Le président colombien Juan Manuel Santos a annoncé sur twitter qu'il se rendait sur place et a demandé à l'Unité nationale de gestion du risque de catastrophe (UNGRD) de se déplacer à Manizales.

Cette nouvelle catastrophe naturelle intervient après le torrent de boue qui a détruit le 31 mars la ville de Mocoa, dans le sud de la Colombie, et fait 323 morts et 103 disparus, selon le dernier bilan officiel diffusé mardi.