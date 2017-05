Collège de Punaauia : l'absentéisme des professeurs inquiète les parents d'élèves

PUNAAUIA, le 30 mai 2017 - Dans cet établissement de la côte ouest, certains parents d'élèves s'inquiètent de voir le nombre de professeurs absents augmenter. Pour la direction de l'enseignement, cette situation est liée à deux événements : les examens et le championnat du monde scolaire de beach volley.



"On ne peut pas demander aux élèves de venir au collège si les professeurs ne le font pas eux-mêmes." Désarroi et colère se mélangent dans la voix d'Élodie, maman d'un collégien de Punaauia. L'établissement est le plus important de l'île de Tahiti. Il accueille plus de 1 000 élèves et compte 75 professeurs dans ses rangs. À l'heure actuelle, 15 d'entre eux sont absents. Une liste qui, selon les parents de collégiens, n'a de cesse de s'allonger depuis plusieurs semaines.



"Depuis la rentrée des vacances d'avril, mon fils n'a plus cours de mathématiques. Au bout de trois semaines, le professeur n'est toujours pas là, et ce sera le cas jusqu'à la fin de l'année…" , reprend Élodie.



Les collégiens n'ont que quelques heures de cours par jour, voire par semaine. Les parents ne savent plus comment gérer les emplois du temps. "C'est vraiment compliqué. L'autre jour, mon fils m'a appelé à 9 heures pour me dire que sa journée était finie" , ajoute Cécile, dont le fils est en 6e au collège de Punaauia. "Du coup, mon fils a passé quatre heures en salle d'études..." Là aussi, parfois, les choses se compliquent. Compte tenu du nombre de collégiens, l'étude se remplit vite. Les élèves doivent patienter dans la cour. "Même pour les taties c'est ingérable ! Elles ne savent plus quoi faire ! Elles s'arrachent les cheveux !", s'indigne Cécile.



Plusieurs parents d'élèves sont montés au créneau et ont écrit une lettre à la direction générale de l'Éducation et des Enseignements (DGEE) et au vice-rectorat. L’Association des parents d'élèves (lire ci-dessous) a fait de même. Au moment où nous mettions sous presse, ils attendaient toujours la réponse.