Code général des collectivités inadapté, pas de fiscalité communale… Les maires font leur bilan

Bilan sur les outils juridiques



Ces outils sont :

- le statut d'autonomie de la Polynésie

- le code général des collectivités territoriales (CGCT) : service public à caractères industriel et commercial (SPIC) et budgets annexes, l'intercommunalité, délibérations, arrêtés, conventions…

- la fonction publique communale (FPC) : gestion des ressources humaines

- les différents codes : civil, pénal, électoral, aménagement, environnement, marchés publics

- les jurisprudences



Leurs avantages permettent :

- de donner un cadre général. "Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et ce qu'on doit faire"

- d'accroitre les compétences des communes en termes de ressources humaines…

- de mutualiser les moyens.



Leurs inconvénients :

- trop d'outils juridiques rendent les procédures plus complexes…

- l'intercommunalité a des limites : nécessité d'une unanimité des communes dans la prise de décision, ou encore la nécessité de redéfinir le périmètre d'actions des communautés de commune selon leurs moyens et leurs potentiels.



Le CGCT :

- inadapté aux spécificités locales et déconnecté de la réalité communale. "En Polynésie, c'est toujours la version 2008 qui est applicable. Alors qu'en métropole, il est modifié tous les deux mois", déclarent les tāvana.

- le CGCT est vécu comme quelque chose d'imposé, sans réelle concertation avec les communes.



Statut d'autonomie de la Polynésie :

- pas de fiscalité communale

- taux du FIP insuffisant

- transfert de compétences environnementales sans les moyens

- absence de mise en œuvre des compétences par le Pays concernant l'institution communale

- absence de clause de compétence générale pour les communes



La Fonction publique communale :

Selon les maires, le coût de l'intégration impact sur le budget de la commune. Ils remarquent aussi le manque de clarté entre le statut particulier des communes et la Fonction publique communale. Pour eux, ce statut leur a été imposé à la demande des syndicats.



Conclusion :

Les maires voudraient un code polynésien avec un cadre juridique adapté à la Polynésie. Ils préconisent également de réviser le statut d'autonomie de la Polynésie, et de redimensionner les spécificités locales et la réalité du terrain. "Trouver un juste équilibre entre les compétences du Pays et celles à transférer aux communes." Les maires estiment ne pas être assez entendus.