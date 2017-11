Clôture du colloque sur le droit de la concurrence

PAPEETE, le 23 novembre 2017- Le Président Edouard Fritch a reçu, mercredi, en fin de journée, à la Présidence, les différentes personnes qui ont participé au colloque sur le droit de la concurrence en Polynésie française et dans les petites économies insulaires du Pacifique, qui s’est déroulé pendant deux journées à l’Université de la Polynésie française.



Dans son discours, le Président a souligné la qualité des contributions au cours de ce colloque. Les participants se sont accordés sur la nécessité d’une concurrence saine et équilibrée au sein de notre économie insulaire. C’est d’ailleurs ce qui a guidé les élus dans la mise en œuvre de l’autorité de la concurrence, a rappelé le Président.



« Il importait de tirer les conséquences de la mise en place du droit de la concurrence, de dresser un premier bilan de l’activité de l’autorité de la concurrence depuis son installation effective. J’ai bien entendu que certains trouvaient que ce bilan était prématuré, mais le gouvernement, comme nombre de participants, ne partage pas ce point de vue », a déclaré le Président.



« Il convient en effet de s’interroger sur les enjeux afin que la politique de la concurrence mise en œuvre par notre gouvernement soit appliquée et maintenue de la matière la plus efficace et qu’elle apparaisse à tous comme nécessaire et utile. Soyez assurés que le gouvernement examinera avec la plus grande attention les restitutions qui seront faites de vos échanges, réflexions et conclusions. Nous souhaitons y trouver des pistes d’amélioration, à l’heure où nous envisageons de retoucher le cadre juridique dans lequel œuvre notre autorité indépendante, aux fins d’optimiser son efficience », a ajouté le Président.



Il a souhaité en outre que d’autres colloques sur le même thème puissent être organisés dans le futur, afin de mesurer à nouveau tout le bénéfice du droit de la concurrence sur l’économie de la Polynésie.