Climat: les îles Marshall, premières à ratifier l'accord contre les gaz HFC

Paris, France | AFP | mardi 28/02/2017 - Les îles Marshall sont devenues mardi le premier Etat à ratifier l'accord de Kigali visant à éliminer les gaz HFC, très nocifs pour le climat, a annoncé la république micronésienne.



Après le vote de son parlement, le pays devient "le premier à ratifier" ce pacte conclu par la communauté internationale en octobre 2016 dans la capitale rwandaise, et portant amendement au Protocole de Montréal sur la protection de la couche d'ozone.

Ce texte prévoit un calendrier pour éliminer peu à peu les hydrofluorocarbures (HFC), les pays riches devant agir les premiers. Ces gaz, utilisés notamment dans les réfrigérateurs et les climatiseurs, ont remplacé les CFC, qui attaquaient la couche d'ozone, mais ils se sont révélés être de puissants gaz à effet de serre, sources de réchauffement.

"Mon pays ne pourra pas survivre sans une action urgente pour réduire les émissions de chaque pays et de chaque secteur économique, y compris les HFC", a rappelé dans un communiqué Hilda Heine, présidente de cet archipel du Pacifique de quelque 50.000 habitants menacé de disparition par la montée du niveau des mers.

"Les autres Etats doivent faire de même (ratifier) rapidement, pour contenir les températures mondiales. Cet amendement est bon pour la planète mais aussi pour les profits de ceux qui nous suivront", a-t-elle ajouté, dans un contexte d'incertitude quant à l'attitude américaine après les déclarations climato-sceptiques du président Donald Trump.

L'amendement de Kigali doit être ratifié par 20 pays pour entrer en vigueur.

Très engagées dans la lutte contre le réchauffement mondial, les Marshall avaient déjà été parmi les premières à ratifier l'accord de Paris sur le climat. Conclu fin 2015 sous égide de l'ONU, le pacte de Paris engage la communauté internationale à agir pour contenir la hausse de la température globale "bien en-deçà de 2°C", voire 1,5°, par rapport au niveau préindustriel.