Clermont-Ferrand: fuite de gaz sur un campus universitaire, 100 personnes évacuées

Clermont-Ferrand, France | AFP | jeudi 08/06/2017 - Une centaine de personnes ont été évacuées lundi matin sur le campus universitaire des Cézeaux d'Aubière, en périphérie de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) à la suite d'une fuite de gaz toxique et corrosif, a-t-on appris auprès des pompiers, confirmant une information de la presse locale.

Vers 10H30, un dysfonctionnement s'est produit sur une bouteille d'un litre et demi de fluorure d'hydrogène, causant, sous l'effet de la vapeur, une flaque liquide de 2 mètres carré sur le sol du local contaminé.

Un étudiant chercheur qui la manipulait a reçu des projections et a été légèrement brûlé aux mains. Il a été évacué vers le centre hospitalier de Clermont-Ferrand.

Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Une équipe spécialisée en risque chimiques, et équipée de combinaisons étanches à scaphandres, était toujours sur place lundi après-midi pour tenter de démonter la bouteille et de la mettre en sécurité.