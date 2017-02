Claude Drago, nouveau directeur de la clinique Paofai

PAPEETE, le 16 février 2017. Claude est le nouveau directeur de la clinique Paofai depuis mercredi.



Claude Drago nous a confirmé ce jeudi matin qu'il était le nouveau directeur de la clinique Paofai depuis ce mercredi, confirmant ainsi l'information annoncée par nos confrères de La Dépêche de Tahiti.



Jusqu'à début février, Claude Drago était directeur par intérim de TNAD. Il occupait cette fonction depuis avril 2015, en remplacement de Jean-Claude Presti.



Il succède ainsi à Genviève Cazes qui avait démissionné en octobe dernier. A la tête de l'établissement pendant deux ans, celle-ci avait dû faire face à divers problèmes de conformité et de sécurité. Lors d’une panne de secteur, la clinique Paofai s'était retrouvée privée d’électricité dans le nuit du 17 au 18 mars 2016 suite à une défaillance du groupe électrogène chargé de prendre le relais. Quatre patients avaient dû été conduits vers le centre hospitalier du Taaone. Le 18 mars la commission de sécurité avait émis un avis défavorable pour la réouverture de l’établissement de santé sans que le maire de Papeete n’en vienne à ordonner sa fermeture. Et ce n’est que fin septembre dernier que la commission de sécurité avait délivré son avis favorable.



Son successeur devra composer avec les autorités du Pays pour défendre le projet de nouvelle clinique à Papeete, porté par un collectif de praticiens actionnaires de Paofai, alors que la clinique Cardella envisage un projet concurrent à Punaauia et que le Pays tarde à définir le cahier des charges et les caractéristiques du futur pôle privé unique de santé de Tahiti prévu par le Schéma d’organisation sanitaire.